وزير عربي: أجهزة فحص فيروس (كورونا) الصينية "غير صالحة"

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، إن أجهزة فحص تحديد فيروس (كورونا) المستجد، التي قدمتها الصين لمساعدة نواكشوط في مواجهة الفيروس، غير صالحة.



وقال وزير الصحة، بعد تسلمه مركز الأمراض المعدية بالمستشفى الوطني، يوم أمس، والذي تولت الصين تشييده، إنه "يشكر الصين على كمية المساعدات، التي تشمل بعض مواد الحماية والتعقيم وأجهزة الفحص، مشيراً إلى أن أجهزة الفحص لم تعد صالحة، نظراً لعدم حفظها في درجة الحرارة المطلوبة"، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف الوزير، أنه تم توزيع مواد التعقيم والحماية، على المراكز الصحية والمستشفيات لاستخدامها، في مواجهة الفيروس.



وتسلمت موريتانيا، يوم السبت الماضي، الشحنة الأولى من المساعدات الصينية، لدعم جهودها في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، حيث تضم هذه الشحنة 20.000 جهاز فحص و100.000 كمامة وجه طبية، و1000 غطاء طبي للمساعدة في مكافحة انتشار وباء (كورونا).