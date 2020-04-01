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شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس" يدق ناقوس الخطر من تعرض الأسرى للقتل كل لحظة

قيادي بـ"حماس" يدق ناقوس الخطر من تعرض الأسرى للقتل كل لحظة
القيادي في حماس جمال الطويل
رام الله - دنيا الوطن
دق القيادي في حركة حماس جمال الطويل، وهو أسير محرر ووالد الأسيرة الصحفية بشرى المعتقلة في سجون الاحتلال، ناقوس الخطر من أن الأسرى يتعرضون للقتل في كل لحظة وخاصة المرضى والأطفال والنساء.

 وأكد الطويل في تصريح صحفي أن حالة الاكتظاظ والاحتكاك المباشر بين الأسرى والسجانين خلال التحقيق وعمليات النقل تزيد من فرص اصابتهم بفيروس كورونا، مشيراً الى أن المحافظة على حياة الأسرى ليست من أولويات الاحتلال، خاصة وأن الإهمال الطبي موجود قبل كورونا، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

 وقال الطويل:" يجب العمل على إطلاق سراح الأسرى والضغط على الاحتلال لتحقيق ذلك وعلى كل من يحمل هم الأسرى استغلال هذا الوقت الذي يتجه في العالم بأسره للإفراج عن المعتقلين بسبب جائحة كورونا".

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