أول تعليق من إيران على أنباء اغتيال إسرائيل لخليفة قاسم سليماني

نفى فيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يجري تداوله حول مقتل، العميد إسماعيل قاآني، إثر غارات إسرائيلية على سوريا.



وتواردت الأخبار عن مقتل قاآني، عقب غارات إسرائيلية على سوريا، أمس، مع عدد من الضباط الإيرانيين في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي، لكن الفيلق نفى ذلك، وفق وكالة أنباء (فارس) الإيرانية.





وعين قاآني قائدًا للفيلق بعد مقتل قائده السابق، قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق، في بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، مواقع عسكرية للجيش السوري بريف حمص الشرقي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السوري الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري في قوات النظام، وهو القصف الثاني خلال آذار/ مارس الماضي.

رام الله - دنيا الوطن