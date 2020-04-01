شاهد: رئيس نادي الأسير يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل إصابة محرر بفيروس (كورونا)





وأكد فارس، أن الوضع بالأصل في السجون مزرٍ بشكل كبير، وجاء هذا المرض والأسرى وضعهم معقد.













خاص دنيا الوطنأكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، اليوم الأربعاء، أن هذه المرة الثانية، التي لا تفصح فيها مصلحة السجون بشكل تفصيلي عن الذي يجري في السجون، فيما يتعلق بانتشار فيروس (كورونا) المستجد.يأتي ذلك، بعد الكشف عن إصابة أسير محرر بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد فترة قصيرة من الإفراج عنه.وقال: ظهرت الإصابة للأسير المحرر، بعد إجراء الفحص فلسطينياً، وبعد أن تحرر هذا الأسير، حيث إن إسرائيل لم تجر أي فحص، وإنما نقلوه ووضعوه مع الأسرى، ومكث 12 يوماً مع الأسرى، وودع زملاءه بالأحضان، وهذا الأمر يثير لدينا مخاوف من أن إسرائيل لا تجري أي فحوصات للسجانين أو الأسرى.وأضاف في مقابلة خاصة مع "دنيا الوطن": أن الاحتلال قام بحجر 40 سجاناً، ونحن لا نعرف مع من تواصل هؤلاء السجانون، وتحديداً مع الأسرى، مشيراً بالتأكيد هؤلاء السجانون تلامسوا مع الأسرى، أو قاموا بلمس والتواصل مع أغراض وحاجيات خاصة للأسرى.وشدد فارس على أن احتمالية نقل المرض للأسرى من قبل السجانين، احتمالية واردة بشكل كبير جداً.وقال رئيس نادي الأسير: إن الأسير، كان في قسم 14 في معتقل (عوفر)، ونجن لا نعلم ما إذا كانت إدارة سجن (عوفر) أجرت فحصاً لـ 36 أسيراً اختلطوا بالأسير المحرر، الذي أصيب بفيروس (كورونا)، وأيضاً للسجانن الذين خالطوه.