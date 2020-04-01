حماس: الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونه بعد ثبوت إصابة أحد الأسرى المحررين بفيروس (كورونا).



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن على كل الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية التحرك العاجل لضمان سلامة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال بعد زيادة تفشي فيروس (كورونا) لدى السجانين الصهاينة، خاصة في ظل استهتار مصلحة السجون "الصهيونية" بإجراءات السلامة للأسرى.