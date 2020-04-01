استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسابيع جنوب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل نحو ثلاثة أسابيع في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.



وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: "استشهاد الشاب اسلام عبد الغني دويكات (٢٢ عاماً)، متأثراً بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، أصيب بها في جبل العرمة بنابلس، قبل نحو ثلاثة أسابيع".





رام الله - دنيا الوطن