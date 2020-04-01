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أرقام صادمة لتوقعات عدد إصابات فيروس (كورونا) في أوروبا

أرقام صادمة لتوقعات عدد إصابات فيروس (كورونا) في أوروبا
توضيحية
ترجمة دنيا الوطن
قالت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، إنه يمكن أن يكون لدى المملكة المتحدة بالفعل 1.8 مليون مريض بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد - 19"، حيث أصيب واحد من كل 37 شخصًا بالمرض ، وفقًا للعلماء.

وأضافت الصحيفة أن في إسبانيا، من المتوقع أن يعاني واحد من كل سبعة أشخاص، 7.5 مليون مواطن، من الإصابة بمرض COVID-19 بالفعل، إلى جانب 10% من الإيطاليين.

ووفق الصحيفة فقد قام باحثون في "إمبريال كوليدج لندن" ، بقيادة المستشار الحكومي البروفيسور نيل فيرغسون، بدراسة تفشي الفيروس في جميع أنحاء أوروبا للتنبؤ بمقاييسهم الحقيقية.

وكان البروفيسور فيرجسون أحد الخبراء البريطانيين الأوائل منذ بدء تفشي المرض وكان عمله هو الذي أقنع الحكومة بإصدار أمر بإغلاقها.

ويشير هو وزملاؤه الآن إلى إصابة ما متوسطه 4 % من الأشخاص في 11 دولة من أغنى بلدان أوروبا - حوالي 19 مليون شخص، فيما جعلوا التوقعات كبديل للأرقام الرسمية "غير الممثلة للغاية"، والتي تستند إلى حد كبير على الاختبارات التي أجريت في المستشفيات.

ويُعتقد أن ملايين الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه في منازلهم، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا والسويد وفرنسا والنمسا والدنمارك وألمانيا والنرويج إلى حد كبير عن منظمة الصحة العالمية مجموعه 366000.

وتظهر تقديرات "إمبريال كوليدج لندن" أن 15% من سكان إسبانيا ربما أصيبوا بالفعل بفيروس (كورونا). 

واستند فريق "إمبريال كوليدج لندن" في توقعاتهم على عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في كل دولة مع COVID-19، وكذلك إجراءات الإغلاق التي وضعها كل مكان ومتى بدأوا .

واستند فريق "إمبريال كوليدج لندن" في توقعاته على عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في كل دولة مع COVID-19، وكذلك إجراءات الإغلاق التي وضعها كل مكان ومتى بدأوا بها.

وكتب البروفيسور فيرغسون وزملاؤه في تقريرهم: يقدم المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ECDC معلومات عن الحالات المؤكدة والوفيات التي تُعزى إلى COVID-19.

ومع ذلك، فإن بيانات الحالة لا تمثل إلى حد كبير حدوث الإصابات بسبب نقص الإبلاغ وكذلك التغييرات المنهجية والخاصة بالبلد في الاختبار.

لذلك، ووفق الصحيفة، "فإننا نستخدم فقط الوفيات المنسوبة إلى COVID-19 في نموذجنا ؛ نحن لا نستخدم تقديرات حالة ECDC على الإطلاق".

ويمكن أن تكون حصيلة القتلى الحقيقية لتفشي الفيروس التاجي في المملكة المتحدة أعلى بنسبة 24% مما تظهره أرقام الخدمات الصحية الوطنية ، وفقا للإحصاءات الصادرة اليوم.

وكشف مكتب الاحصاءات الوطنية أن المرضى الذين لديهم COVID-19 المذكورة في شهادات الوفاة الخاصة بهم يبلغون 210 في إنجلترا وويلز حتى 20آذار/ مارس.

وكان هذا أعلى بنسبة 24% من 170 حالة وفاة سجلت من قبل NHS England و Public Health Wales خلال نفس الإطار الزمني.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإنه إذا بقيت النسبة صحيحة منذ ذلك الوقت، فقد يكون العدد الحالي للوفيات حوالي 1739 بدلاً من 1408 الرسمية.

وأطلق مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) سلسلة بيانات جديدة تضيف أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم مع أو بعد وجود COVID-19 في المجتمع ، بما في ذلك أولئك الذين لقوا حتفهم في دور الرعاية أو منازلهم.

ولم يكن الفيروس التاجي بالضرورة سبب الوفاة لكل واحد من المرضى ، ولكن كان يعتقد أنه كان عاملاً.

ولا تشمل البيانات اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية - حتى 20آذار/ مارس ، توفي ثمانية أشخاص في تلك البلدان (ستة في اسكتلندا واثنين في أيرلندا الشمالية) ، مما يشير إلى أن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون 10.

بالإضافة إلى النظر في عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي في كل دولة ، نظر الفريق الإمبراطوري أيضًا في أنواع إجراءات الإغلاق التي اتخذتها كل دولة ومتى بدأوا بها.

وكلما كانت أكثر صرامة ، وكلما بدأوا ، من المرجح أن تكون النسبة الأصغر من الناس قد أصيبت بالعدوى.

وكانت النرويج صاحبة أدنى معدلات الإصابة المقدرة ، حيث يعتقد أن 0.41% فقط من سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة قد أصابوا الفيروس التاجي (حوالي 22400 شخص).

في ألمانيا كان يعتقد أن معدل الإصابة هو 0.72 في المائة (577000 شخص)، وفقًا للبيانات التي تشير إلى أن معدل الإصابة.

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