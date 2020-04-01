تفاصيل الإيجاز اليومي لوزارة الصحة بغزة بشأن فيروس (كورونا)

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة والمؤسسات الحكومية تواصل إجراءاتها الاحترازية المتتابعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد على كافة المستويات في قطاع غزة.



وأضاف القدرة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الطواقم الطبية والشرطية والفرق المساندة التي تقدم نموذجاً وطنياً مسؤولاً لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة مراكز الحجر الصحي".



وتابع: "الطواقم الطبية تتابع صحياً 1816 مستضافاً داخل 27 مركزاً للحجر الصحي , من بينهم 1061 حالة مرضية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة".





وأكمل: "وزارة الصحة كثفت الترصد الوبائي وسحب العينات المخبرية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وأجرت 830 فحصاً لحالات مشتبهة خلال مارس الماضي كانت معظمها سلبية".



وقال: "وزارة الصحة كثفت الترصد الوبائي وسحب العينات المخبرية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وأجرت 830 فحصاً لحالات مشتبهة خلال مارس الماضي كانت معظمها سلبية، والحالتين التي أعلن عنهما مساء أمس الثلاثاء اكتشفتا خلال الفحص المخبري المستمر للمحجورين ولم تخالطا أحداً ولم تظهر عليهم أي أعراض مرضية، ليرتفع عدد المصابين بالفايروس بقطاع غزة إلى 12 إصابة".





وتابع: "الوضع الصحي لكافة الحالات المصابة بالفيروس مطمئنة ومستقرة ولم تطرأ عليها تغيرات صحية في مستشفى العزل بمعبر رفح".

وقال القدرة: "الحالات المكتشفة في قطاع غزة كانت جميعها داخل مراكز الحجر الصحي مما يؤكد سلامة الإجراءات الاحترازية المتخذة والتي ساهمت في تحصين المجتمع ولم تسجل أي إصابة داخل المناطق السكنية حتى اللحظة".

وأضاف: "وزارة الصحة تعمل على مواجهة الفيروس بإمكانيات محدودة وصلت إلى نفاذ 43% من الأدوية و25% من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم وشح كبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية".



وأكمل القدرة: "ندعو الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً اتخاذ اجراءات عملية واضحة وعاجلة لتوفير متطلباتنا الصحية لتحقيق استجابة أفضل لمواجهة الفيروس".





رام الله - دنيا الوطنوقال القدرة: "وزارة الصحة بحاجة ماسة الى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لتحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة فيروس كورونا حال تفشي الفيروس حيث أن المتوفر لدينا 63 جهاز تنفس صناعي و78 سرير عناية مركزة فقط".