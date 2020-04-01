"الهيدرولوجيين الفلسطينيين" لتطوير مصادر المياه والبيئة تساهم بتوفير مياه الشرب لمراكز الحجر بالقطاع





جاء ذلك من خلال القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.



وشاركت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين أمس في اجتماع القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الخاص بمناقشة الأوضاع الزراعية وخطة القطاع الزراعي على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي آلت إليه جميع شرائح المجتمع الغزي.





يأتي ذلك بعد الشلل الذي أصاب سوق العمل والقطاع الزراعي على ضوء التخوف من تفشي وباء (كورونا)، حيث اتفقت المؤسسات الزراعية المشاركة في الاجتماع المذكور على الوقوف إلي جانب أبناء شعبنا في مراكز الحجر وتقديم سلات خضار طازجة لهذه المراكز.





وساهمت المجموعة بتوزيع (1200) عبوة مياه صحية فردية الحجم لاستخدامها بشكل شخصي من قبل الأشخاص في مراكز الحجر آملة في تعافي الجميع في هذه المراكز ومنعاً لتفاقم الوضع الصحي الهش بسبب الحصار والإغلاق الذي فرضه الاحتلال منذ سنوات علي قطاع غزة، ومنع معه تنفيذ مشاريع استراتيجية خصوصاً في مجال إعادة تأهيل القطاع المائي والبيئي في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنساهمت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في توزيع عبوات مياه صحيه للشرب، لمراكز الحجر في قطاع غزة، مساهمة منها في الوقوف مع أبناء شعبنا ضد تفشي وباء (كورونا).