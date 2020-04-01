شؤون فلسطينية

"الإعلام" توزع بدلات ومعدات وقائية على الإذاعات المحلية في الخليل

"الإعلام" توزع بدلات ومعدات وقائية على الإذاعات المحلية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
وزعت وزارة الاعلام ،بدلات وقاية ومعدات حماية من فيروس (كورونا)، على عدد من المحطات الإذاعية المحلية في محافظة الخليل

ويأتي ذلك، في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة للعمل اثناء تغطياتهم في الميدان، وضمن مسؤولية الوزارة الاجتماعية تجاه الاعلام الوطني .

وفي هذا الإطار قال مدير مديرية وزارة الاعلام في الخليل خالد خنّة : أنّ عملية توزيع هذه المعدات الوقائية، استهدفت أكثر من عشر محطات إذاعية في المحافظة، بهدف توفير الحماية للمراسلين الميدانيين لهذه الإذاعات، أثناء تغطياتهم لظروف وتداعيات تفشي الفيروس.

يذكر ان الاذاعات المذكورة ضمن الاذاعات الدائمة الشريكة في الموجة الاعلامية الموحدة التي اطلقتها الوزارة منذ التاسع آذار/ آذار لدعم عمل لجنة الطوارئ الإعلامية وضمن الجهود الحكومية لتطويق جائحة (كورونا).

وأشاد خنة بالدور الذي يقوم به الاعلام، بما فيه الاعلام المحلي والمحطات الاذاعية، منذ بداية الأزمة، وتحمله لمسؤولياته المهنية والوطنية في مجابهة تفشي الفيروس، وخدمة الجهود المبذولة من مختلف الجهات على هذا الصعيد.

ويأتي توزيع هذه البدلات ومعدات الوقاية، في وقت لاحق ، لحملة تعقيم المؤسسات الاعلامية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني ومتطوعي نقابة المهندسين بالخليل، لتوفير بيئة آمنة.

وستقوم الوزارة ضمن خطتها على مدار الايام القادمة بتوزيع 100 عبوة من المعقمات على الصحفيين العاملين في الميدان في محافظة الخليل وتمتد لتشمل عدة محافظات.












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