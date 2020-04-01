شؤون فلسطينية

وزارة الداخلية تُصدر تصريحاً بشأن عودة 50 ألف عامل من الداخل

وزارة الداخلية تُصدر تصريحاً بشأن عودة 50 ألف عامل من الداخل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، إن الرهان الأكبر على وعي العامل الفلسطيني، الذي يرفض أن يكون سببا في نقل العدوى لعائلته وشعبه، وليس على الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال لا يُثق به وبإجراءته.

وأضاف نمر، في بيان صحفي، أن "الاحتلال نقض أهم العهود والاتفاقيات، ولن يكونوا نبلاء في موضوع كورونا، ورغم أننا تواصلنا معهم وطلبنا منهم تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالعمال وتوفير بيئة مناسبة لهم، إلا أنهم لم يلتزموا"، وفق (وفا). 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعود حوالي 50 ألف عامل خلال فترة الأعياد اليهودية، ومهما بلغت درجة قوة الاستعدادات لدى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، إلا أن هذا العدد كبير، وبالتالي فإنه من المهم أن يلتزم العامل بالإجراءات من منطلق وعيه بضرورتها، خاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي.

وبيّن نمر أن لجان الطوارئ الفرعية والبلديات تعمل في إطار قرار واحد مركزي مبني على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية المكلف من الرئيس محمود عباس بإدارة لجنة الطوارئ العليا، ولا يجوز اتخاذ قرارات خاصة وفرعية بعيدا عن القرار المركزي.

وأوضح أنه قد يكون هناك حالات أو قرارات ارتجالية، ولكن هذه ليست الظاهرة العامة، "ولا يستطيع كل شخص التصرف بمفرده بعيدا عن القرار المركزي، لأن أي شخص يخرق التعليمات المنبثقة عن قانون الطوارئ يعرّض نفسه للمساءلة".

أخبار ذات صلة

&#34;الإعلام&#34; توزع بدلات ومعدات وقائية على الإذاعات المحلية في الخليل

"الإعلام" توزع بدلات ومعدات وقائية على الإذاعات المحلية في الخليل

المالية بغزة تنفي ما يتم تداوله بشأن رائحة غاز الطهي المصري

المالية بغزة تنفي ما يتم تداوله بشأن رائحة غاز الطهي المصري

وزير الثقافة ينعي محافظ الوسطى عبد الله أبو سمهدانة

وزير الثقافة ينعي محافظ الوسطى عبد الله أبو سمهدانة

الخارجية: سفارتنا بتركيا تتابع باهتمام كبير قضية تسليم مستشفى الصداقة بغزة

الخارجية: سفارتنا بتركيا تتابع باهتمام كبير قضية تسليم مستشفى الصداقة بغزة

بدء صرف مساعدات عاجلة للعوائل المتعفّفة من المقيمين في مراكز الحجر الصحي

بدء صرف مساعدات عاجلة للعوائل المتعفّفة من المقيمين في مراكز الحجر الصحي

محافظ جنين يصدر قراراً إدارياً بخصوص لجان الطوارئ المحلية المشكلة

محافظ جنين يصدر قراراً إدارياً بخصوص لجان الطوارئ المحلية المشكلة

شاهد: وزيرة الصحة تُرسل 1500 مسحة خاصة بفحوصات (كورونا) لقطاع غزة

شاهد: وزيرة الصحة تُرسل 1500 مسحة خاصة بفحوصات (كورونا) لقطاع غزة

استكمال تجهيز مستشفى عزون لعلاج المصابين بفيروس (كورونا)

استكمال تجهيز مستشفى عزون لعلاج المصابين بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلام&#34; توزع بدلات ومعدات وقائية على الإذاعات المحلية في الخليل

"الإعلام" توزع بدلات ومعدات وقائية على الإذاعات المحلية في الخليل

وزير الثقافة ينعي محافظ الوسطى عبد الله أبو سمهدانة

وزير الثقافة ينعي محافظ الوسطى عبد الله أبو سمهدانة

بدء صرف مساعدات عاجلة للعوائل المتعفّفة من المقيمين في مراكز الحجر الصحي

بدء صرف مساعدات عاجلة للعوائل المتعفّفة من المقيمين في مراكز الحجر الصحي

محافظ جنين يصدر قراراً إدارياً بخصوص لجان الطوارئ المحلية المشكلة

محافظ جنين يصدر قراراً إدارياً بخصوص لجان الطوارئ المحلية المشكلة

استكمال تجهيز مستشفى عزون لعلاج المصابين بفيروس (كورونا)

استكمال تجهيز مستشفى عزون لعلاج المصابين بفيروس (كورونا)

فارس: التأكد من إصابة أحد الأسرى المحررين بكورونا ينذر بما هو أسوأ

فارس: التأكد من إصابة أحد الأسرى المحررين بكورونا ينذر بما هو أسوأ

إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفيروس (كورونا)

إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفيروس (كورونا)

الأشغال العامة: نعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ لمواجهة (كورونا)

الأشغال العامة: نعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ لمواجهة (كورونا)

منوعات

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

بعد أزمتها مع زوجها.. &#34;الكورونا&#34; تزيد أعباء أنغام نفسياً

بعد أزمتها مع زوجها.. "الكورونا" تزيد أعباء أنغام نفسياً

&#34;كورونا&#34; يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

"كورونا" يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب &#34;كورونا&#34;: &#34;ارموهم بالصحراء&#34;

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب "كورونا": "ارموهم بالصحراء"

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

&#34;كورونا&#34; يخطف نجم سلسلة &#34;حرب النجوم&#34; بظروف مؤثرة

"كورونا" يخطف نجم سلسلة "حرب النجوم" بظروف مؤثرة

عربي

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان