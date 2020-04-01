المالية بغزة تنفي ما يتم تداوله بشأن رائحة غاز الطهي المصري
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة المالية في غزة، الأنباء التي يجري تداولها حول وجود رائحة لغاز الطهي المصري، وذلك بعد الإشاعات التي جرى تداولها بهذا الشأن.
وقالت الوزارة، وفق وكالة (الرأي) الحكومية: "تنفي الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية ما يثار من شائعات حول عدم وجود رائحة للغاز المصري".
وأضافت الوزارة: "نؤكد أن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح, ونهيب بالمواطنين الكرام أخذ المعلومات من جهات الاختصاص وعدم الالتفات للشائعات والأخبار غير الموثوقة".
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