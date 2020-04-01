وزير الثقافة ينعي محافظ الوسطى عبد الله أبو سمهدانة

عاطف أبو سيف

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رام الله - دنيا الوطن

نعى وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف المناضل الكبير الدكتور عبد الله أبو سمهدانة محافظ الوسطى في قطاع غزة الذي وافته المنية صباح اليوم.



وقال أبو سيف إن رحيل أبو سمهدانة يشكل خسارة وطنية كبيرة وبرحيله ستفقد الحركة الوطنية أحد أعمدتها وأركانها التي كان لها دور فاعل في الكفاح الوطني ضد الاحتلال.



وأضاف: "لقد كان للراحل الكبير دور فاعل في قيادة الحركة الأسيرة وقيادة حركة فتح والانتفاضة الأولى وتتلمذ على يده جيل كامل من أبناء الحركة".



وأكمل: "إن سيرة عبد الله أبو سمهدانة النضالية والكفاحية ستظل مرجعاً لكل الباحثين عن الوطن وعن القتال من أجل استعادة فلسطين".