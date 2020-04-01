بريطانيا: 563 حالة وفاة جراء فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، 563 حالة وفاة جراء فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).





يتبع..







رام الله - دنيا الوطن