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دولي

بريطانيا: 563 حالة وفاة جراء فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

بريطانيا: 563 حالة وفاة جراء فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، 563 حالة وفاة جراء فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

يتبع..


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