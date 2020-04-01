محافظ جنين يصدر قراراً إدارياً بخصوص لجان الطوارئ المحلية المشكلة

أكرم الرجوب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ جنين، أكرم الرجوب قراراً إدارياً بخصوص لجان الطوارئ المشكلة في المحافظة، أكد فيه ضرورة أن يكون المرجعية لكل لجان الطوارئ، وأن يشكل في كل تجمع سكاني لجنة محلية واحدة فقط، برئاسة رئيس المجلس المحلي وتنحصر مهامها داخل البلدة.



ويحظر بموجب القرار، على اللجان ممارسة أي نشاط أو إصدار قرار من اختصاص الأجهزة الأمنية (كإغلاق الطرق)، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع المحافظ، ويمنع عليها جمع التبرعات النقدية، أو إصدار أية تصاريح للحركة تحت أي مسمى، على أن يكون المحافظ هو الجهة المخولة بذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ودعا لجان الطوارئ للتنسيق في عملها مع جهات الاختصاص الرسمية (المدنية والأمنية)، وفق