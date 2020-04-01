لأول مرة منذ انتشار (كورونا).. 6 وفيات خلال 24 ساعة في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1720.



وأكدت الوزارة الصحة في مؤتمر صحفي، نه تم تسجيل شفاء 99 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 264، لافتة إلى أن معظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.



ووفق (العربية.نت) فقد تم تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في السعودية متصلة بفيروس كورونا: 3 لمقيمين وواحدة لمواطن سعودي في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض وحالة لمقيم في مكة. وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية إلى 16 حالة.



وأشارت الوزارة، إلى أن التهاون في الالتزام بالتعليمات يزيد عدد الإصابات بالفيروس التاجي.