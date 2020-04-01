شاهد: وزيرة الصحة تُرسل 1500 مسحة خاصة بفحوصات (كورونا) لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إرسال 1500 مسحة خاصة بفحوصات كورونا إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة.وقالت الوزيرة الكيلة: إن هذه الكمية من المسحات هي جزء من المسحات التي قدمها جهاز المخابرات العامة بجهود مشكورة من اللواء ماجد فرج.وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بإيصال هذه المسحات إلى قطاع غزة.