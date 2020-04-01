استكمال تجهيز مستشفى عزون لعلاج المصابين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

استكملت محافظة قلقيلية تجهيز مستشفى "عمر القاسم"، في بلدة عزون شرق المحافظة، والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.



وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة إن المحافظة على استعداد للتعامل مع أي طارىء في حال وقوعه، متمنيا أن لا يُستخدم المستشفى للغرض الذي جهز من أجله، وأن تبقى المحافظة خالية من الإصابات.



وأوضح مدير مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية رامز عبد الله، أن المستشفى يقع بمنطقة بعيدة عن الازدحام، ويقع على مساحة 1000 متر، ومؤلف من ثلاثة طوابق، ويحتوي على 22 سرير علاج حتى الآن، وتم تزويده مؤخرا بجهاز تنفس صناعي، مضيفا أنه سيتم رفده بمزيد من الأجهزة.