التعليم: يوم 11 مايو تاريخ إنطلاق إمتحانات التوجيهي إلا إذا اقتضت الضرورة تغيير الموعد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن امتحان الثانوية العامة سيبقى في موعده 30 آيار/مايو المقبل، إلا إذا اقتضت الضرورة تغيير هذا الموعد.



وقالت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه لن يتم تضمين الامتحانات أسئلة عن مواضيع لم يتم تغطيتها في إطار التعليم الوجاهي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المواضيع التي ستشملها الامتحانات يوم غد الخميس.



وبينت التعليم، أنها ستنسق خططها فيما يخص الثانوية العامة، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كي يتمكن الخريجون من الالتحاق بسهولة بمؤسسات التعليم العالي دونما تأخير.



وأوضحت أنها تبذل كل جهد مستطاع، من أجل استحداث منصة تفاعلية ضمن برامج "ثانوية اون لاين" الذي تم إطلاقه بتاريخ 17 آذار/مارس الماضي، لتقديم الدعم الأكاديمي لطلبة الثانوية العامة في المباحث المختلفة.



وفيما يتعلق بالتعليم الالكتروني في ظل حالة الطوارئ، شددت على أن التعليم الوجاهي هو النهج الرسمي للتعليم المدرسي، وعليه ليس الهدف من التعليم عن بعد هو تغطية ما تبقى من المقررات المدرسية بشكل منهجي، إذ ستتخذ ترتيبات فعالة لاستيعاب تلك المواد في إطار التعليم النظامي عندما تعيد المدارس فتح أبوابها.