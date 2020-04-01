اشتية: استمرار تنقل العمال بتسهيلات إسرائيلية ضربة لجهودنا بمكافحة (كورونا)

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: إن الثغرة الحقيقية في معركتنا ضد تفشي فيروس (كورونا) هي الاحتلال ومستوطناته وحواجزه، وكل إجراءاته، التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء شعبنا، ووقف تفشي الوباء.



وأضاف في تعقيبه على إصابة 15 مواطناً بـ (كورونا) وهم عمال بإحدى المستوطنات، أن استمرار تنقل العمّال، بتسهيلات إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم، يشكّل ضربة لكل جهودنا، التي اتخذناها بشكل مبكر؛ لوقف انتشار المرض.



وأشار إلى أنهم يرون في السماح للعمّال بالتنقل محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل، ليس أغلى من أرواح أبنائنا، كمال قال.



وتابع: هناك تنسيق فلسطيني دولي مع جميع الأطراف في هذا السياق، من خلال منظمة الصحة العالمية، التي تتابع مع وزارة الصحة، سير الأمور بشكل يومي، والتي بدورها أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية.



ودان اشتية الحديث الإسرائيلي، عن ضم طبي إسرائيلي للضفة الغربية، لا نقبل وصاية إسرائيلية على إجراءاتنا، والمطلوب من إسرائيل، أن تتركنا وشأننا.



وأضاف: الفضل في سيطرتنا على الوضع حتى الآن، يعود للانسجام بين قرارات القيادة والتجاوب الشعبي، وتفاني كوادر وموظفي الدولة الفلسطينية.



وأكد أنه منذ اليوم الأول، عملنا بمهنية عالية، وبإجراءات سريعة لوقف التفشي، إذ نجحنا أولاً بالسيطرة بشكل كامل على تفشي المرض في بيت لحم، كما نجحنا بالسيطرة على إمكانيات تفشيه عبر القادمين من السفر من خلال التنسيق الوثيق مع الأردن ومصر، وإغلاق الجسور، وفحص وحجر القادمين، وهذا ما جعلنا نحافظ على وتيرة إصابات منخفضة.