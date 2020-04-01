إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قبل قليل، أن نتائج فحوصات الأسير المحرر نور الدين صرصور، فيما يتعلق بفيروس (كورونا) كانت إيجابية، أي أنه مصاب بالمرض.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن نور الدين، وهو من بلدة بيتونيا، أفرج عنه أمس الثلاثاء من معتقل (عوفر) العسكري جنوب غربي رام الله.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير يوم 18 آذار/ مارس الماضي، وأفرجت عنه مساء أمس الثلاثاء، علمًا أنه قضى كل فترة اعتقاله في قسم 14 في (عوفر) ومركز تحقيق (بنيامين).



وحملت شؤون الأسرى، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن "هذه الجريمة الطبية، واللاأخلاقية واللاإنسانية، والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار كورونا".



وقالت: إن الاحتلال لا يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية الأسرى من وصول فيروس (كورونا) لهم.



وأضافت: "قام طاقم محامينا بإبلاغ النيابة، ومحكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر) بنتائج فحوصات الأسير نور الدين، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل".