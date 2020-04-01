مقتل مُواطن على يد شقيقه خلال شجار جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل المواطن (م، س، 36 عاماً) على يد شقيقه، خلال شجار عائلي ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "الحي النمساوي" بخانيونس جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، إنه تم إلقاء القبض على الجاني، وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.