الأشغال العامة: نعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ لمواجهة (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في بيان صحفي صادر عن دائرتها الإعلامية، أن الوزارة تعمل خلال حالة الطوارئ كذراع تنفيذي للجان الطوارئ العاملة في أنحاء الوطن؛ لمواجهة فيروس (كورونا).يأتي ذلك، في إطار التعليمات التي أصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، لجميع طواقم الوزارة، بتسخير كافة إمكانيات الوزارة لمصلحة لجان الطوارئ، والتعاون معهم، لمجابهة هذا الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين.وفي هذا الإطار، نفذت طواقم الوزارة، وبالتعاون مع طواقم الطوارئ، والسلامة المرورية، واللجنة الأمنية المشتركة، أعمال إغلاق طرق: جنين- عرانة، جنين- دير غزالة، عابا- الالتفافي، و تنظيف وتسويه طريق، وساحة الخدمات، وإدخال المواد والمعدات الطبية للمشفى الاحترازي في طوباس، وإزاله بعض الصخور الخطرة في الطريق.كما عملت على إغلاق مداخل فرعية مؤدية إلى مدينة جنين، وهي السويطات- الأحراش، مراح سعد- الالتفافي، شارع نابلس- السكة، وذلك لضبط حركة التنقل منها إلى جنين، وبالعكس.في السياق ذاته، عملت طواقم الوزارة في محافظة أريحا، على المساعدة في إغلاق مداخل مدينة أريحا غير القانونية لإحكام السيطرة على الدخول والخروج للمدينة، ووضع آليات المديرية تحت تصرف محافظة أريحا والأعوار، بالإضافة إلى تنفيذ طواقم الوزارة بمحافظة رام الله والبيرة، إغلاق طريقين، يتم استخدامها لتنقل العمال إلى الداخل في منطقة رافات.