البطنيجي: نؤكد على إغلاق الأسواق الأسبوعية في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، على مواصلة إغلاق الأسواق الأسبوعية في كافة المحافظات، ومنع أي تجمعات للمواطنين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا).



وأوضح البطنيجي، في تصريح لموقع داخلية غزة: إن الشرطة تواصل متابعة قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية في المحافظات الخمس، فيما يستمر فتح الأسواق اليومية المعروفة في كل محافظة، مع مراعاة عدم وجود تجمعات للمواطنين، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.



وبين البطنيجي، أن هذا الإجراء، من شأنه الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها.



وأهاب بالمواطنين للالتزام بهذا القرار، حرصاً على المصلحة العامة، مشدداً على أن كل من يخالف هذا القرار، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.



يشار إلى أن يوم الجمعة الماضي، تم إغلاق الأسواق الأسبوعية المركزية، مثل سوق اليرموك، وسوق الجمعة، وسوق الحلال، فيما فُتحت الأسواق فراس، والشجاعية، والزاوية، والشاطئ، والشيخ رضوان.