دولي

شاهد: إيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأوروبي بسبب (كورونا)

شاهد: إيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأوروبي بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أحرق إيطاليون، علم الاتحاد الأوروبي، تعبيراً عن غضبهم لانعدام مساعدته لهم، خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس (كورونا)، الذى أودى بحياة أكثر من 12 ألف إيطالي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديو، تظهر أشخاصاً، يحرقون العلم الأوروبي مع تشغيل النشيد الوطني الإيطالي، معبرين عن استيائهم من موقف الاتحاد الأوروبي، وتقاعسه عن مساعدتهم، وإنقاذهم من الأزمة.

وأرفقوا الفيديوهات بوسم #CiSalviamoDaSoli الذي يعني "نحن سننقذ أنفسنا".

وفي أحد الفيديوهات، ظهر ناشط إيطالي، وهو يقوم بإنزال علم الاتحاد الأوروبي، ويرفع مكانه علم روسيا، بسبب المساعدات التي قدمتها لإيطاليا من أجل محاربة تفشىي (كورونا).





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