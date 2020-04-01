مركز الملك سلمان للإغاثة يُنسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين الاحتياجات لمواجهة (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، بتحديد الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء فيروس (كورونا) والحد من انتشاره بين أفراد الشعب الفلسطيني.



وتمثلت الاحتياجات التي قدمها الجانب الفلسطيني بأجهزة التنفس الصناعي (المنفسات الآلية) وأجهزة المراقبة السريرية، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، وأسرة العناية المركزة، والأسرة العادية، ومضخات للمحاليل الوريدية، وأجهزة الأشعة السينية، ومنفسات آلية للأطفال، وطاولات للعمليات، وأجهزة تخدير، وأسرة للنقل.



ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- للمركز، للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء (كورونا) المستجد.