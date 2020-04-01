شؤون فلسطينية

مركز الملك سلمان للإغاثة يُنسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين الاحتياجات لمواجهة (كورونا)

مركز الملك سلمان للإغاثة يُنسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين الاحتياجات لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، بتحديد الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء فيروس (كورونا) والحد من انتشاره بين أفراد الشعب الفلسطيني.

وتمثلت الاحتياجات التي قدمها الجانب الفلسطيني بأجهزة التنفس الصناعي (المنفسات الآلية) وأجهزة المراقبة السريرية، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، وأسرة العناية المركزة، والأسرة العادية، ومضخات للمحاليل الوريدية، وأجهزة الأشعة السينية، ومنفسات آلية للأطفال، وطاولات للعمليات، وأجهزة تخدير، وأسرة للنقل.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- للمركز، للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء (كورونا) المستجد.

أخبار ذات صلة

إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفيروس (كورونا)

إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفيروس (كورونا)

مقتل مُواطن على يد شقيقه خلال شجار جنوب قطاع غزة

مقتل مُواطن على يد شقيقه خلال شجار جنوب قطاع غزة

الأشغال العامة: نعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ لمواجهة (كورونا)

الأشغال العامة: نعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ لمواجهة (كورونا)

البطنيجي: نؤكد على إغلاق الأسواق الأسبوعية في غزة

البطنيجي: نؤكد على إغلاق الأسواق الأسبوعية في غزة

فلسطينيون بتركيا تقطعت بهم السبل يناشدون والجالية توزع 600 سلة غذائية عليهم

فلسطينيون بتركيا تقطعت بهم السبل يناشدون والجالية توزع 600 سلة غذائية عليهم

مجلس نقابة الموظفين في غزة يستقيل بسبب عدم وقف الخصومات

مجلس نقابة الموظفين في غزة يستقيل بسبب عدم وقف الخصومات

تقليص عدد ساعات التحرك في رام الله والبيرة

تقليص عدد ساعات التحرك في رام الله والبيرة

عياش ينعى القائد الوطني الكبير عبد الله أبو سمهدانة

عياش ينعى القائد الوطني الكبير عبد الله أبو سمهدانة

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

الأشغال العامة: نعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ لمواجهة (كورونا)

الأشغال العامة: نعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ لمواجهة (كورونا)

فلسطينيون بتركيا تقطعت بهم السبل يناشدون والجالية توزع 600 سلة غذائية عليهم

فلسطينيون بتركيا تقطعت بهم السبل يناشدون والجالية توزع 600 سلة غذائية عليهم

مركز الملك سلمان للإغاثة يُنسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين الاحتياجات لمواجهة (كورونا)

مركز الملك سلمان للإغاثة يُنسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين الاحتياجات لمواجهة (كورونا)

مجلس نقابة الموظفين في غزة يستقيل بسبب عدم وقف الخصومات

مجلس نقابة الموظفين في غزة يستقيل بسبب عدم وقف الخصومات

عياش ينعى القائد الوطني الكبير عبد الله أبو سمهدانة

عياش ينعى القائد الوطني الكبير عبد الله أبو سمهدانة

أبو الرب: صندوق الزكاة أنفق خلال الطوارئ نحو مليون و600 ألف شيكل

أبو الرب: صندوق الزكاة أنفق خلال الطوارئ نحو مليون و600 ألف شيكل

الوزيرة حمد تنعى القائد الوطني أبو سمهدانة

الوزيرة حمد تنعى القائد الوطني أبو سمهدانة

الجهاد الإسلامي: نُدين العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف سوريا

الجهاد الإسلامي: نُدين العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف سوريا

منوعات

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

بعد أزمتها مع زوجها.. &#34;الكورونا&#34; تزيد أعباء أنغام نفسياً

بعد أزمتها مع زوجها.. "الكورونا" تزيد أعباء أنغام نفسياً

&#34;كورونا&#34; يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

"كورونا" يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب &#34;كورونا&#34;: &#34;ارموهم بالصحراء&#34;

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب "كورونا": "ارموهم بالصحراء"

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

&#34;كورونا&#34; يخطف نجم سلسلة &#34;حرب النجوم&#34; بظروف مؤثرة

"كورونا" يخطف نجم سلسلة "حرب النجوم" بظروف مؤثرة

عربي

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان