شؤون فلسطينية

مجلس نقابة الموظفين في غزة يستقيل بسبب عدم وقف الخصومات

مجلس نقابة الموظفين في غزة يستقيل بسبب عدم وقف الخصومات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن يعقوب الغندور، نقيب الموظفين في قطاع غزة، عن تقديم مجلس نقابة الموظفين، استقالته، بشكل نهائي، بسبب عدم وقف الخصومات عن الموظفين.

وكان الغندور، قد طالب بوقف جميع الخصومات على الرواتب، خصوصاً في ظل الأزمة الحاصلة، جراء أزمة (كورونا)، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه، فقرر مجلس النقابة الاستقالة.

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