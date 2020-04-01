تقليص عدد ساعات التحرك في رام الله والبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، عن تقليص عدد ساعات التحرك في المحافظة لسبع ساعات فقط، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.



وكتبت غنام على صفحتها الشخصية عبر (فيسبوك): " بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتطور الحالة الميدانية تقرر ابتداءً من اليوم تقليص مدة الحركة في محافظة رام الله والبيرة لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً فقط وبذات الشروط السابقة، على أن يسمح فقط للصيدليات أن تفتح أبوابها بعد هذا الموعد تحت طائلة المسؤولية".