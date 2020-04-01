شؤون فلسطينية

عياش ينعى القائد الوطني الكبير عبد الله أبو سمهدانة

عياش ينعى القائد الوطني الكبير عبد الله أبو سمهدانة
عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش
رام الله - دنيا الوطن
نعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، إلى أبناء شعبنا، محافظ الوسطى في قطاع غزة، المناضل عبد الله أبو سمهدانة، الذي توفي فجر اليوم الأربعاء.

وقال عياش في برقية التعزية من مقر إقامته في العاصمة الرومانية بوخارست، "تلقيت هذا الصباح  ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة مناضل وأخ وصديق وابن عشيرتي- الترابين- المرحوم أبو سمهدانة".

وأكد عياش، أن القائد الوطني أبو سمهدانة، جسد وسطر خلال حياته صفحات مشرفة من الانتماء والعطاء، والتشبث بحقوق شعبه، حتى تحول نهجه إلى مدرسة، ستنهل منها الأجيال.

وتقدم الدكتور عياش شخصياُ وكممثل لعشيرة الترابين في الخارج، من السيد الرئيس (أبو مازن) وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري، وأبناء الحركة في جميع أماكن تواجدهم، ومن عائلة أبو سمهدانة المناضلة العريقة، ومن عموم شعبنا الفلسطيني المناضل، بأحر التعازي والمواساة، بوفاة القائد الوطني الكبير الدكتور عبد الله أبو سمهدانة (أبو إياد) محافظ الوسطى في قطاع غزة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء؛ سائلاً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه، جميل الصبر وحسن العزاء.

ويعتبر المناضل الراحل أبو سمهدانة، أحد مؤسسي الحركة الوطنية الأسيرة، وأبرز قيادات حركة (فتح)، وشغل العديد من المواقع التنظيمية والوطنية القيادية في الوطن والشتات.

وشغل أبو سمهدانة عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، لسنوات طويلة، وكان رئيس الدائرة التنظيمية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وأول محافظ لمدينة رفح جنوب قطاع غزة ومحافظ الوسطى.

وشغل الراحل العديد من المناصب السياسية والوطنية، خلال التحاقه بالعمل الميداني، دخل حركة فتح، طيلة السنوات الماضية.

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