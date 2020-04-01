أبو الرب: صندوق الزكاة أنفق خلال الطوارئ نحو مليون و600 ألف شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن صندوق الزكاة الفلسطيني، التابع للوزارة، ومن خلال لجان الزكاة المركزية والمحلية والمستقلة في المحافظات الشمالية، قد أنفق ونفذ مشاريع خلال فترة الطوارئ، جراء وباء (كورونا) بقيمة (1.643.725) مليون وستمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرين شيكلاً.



وقال أبو الرب: إن رئيس الوزراء، وزير الأوقاف، الدكتور محمد اشتية، ومنذ إعلان فترة الطوارئ، أوعز إلينا بضرورة أخد لجان الزكاة دورها الطبيعي في هذه الفترة، دعماً وإسناداً للأُسر الفقيرة سيراً على هدي الرسول الكريم، الداعي إلى التكافل والتعاضد والتراحم، وضرورة إعداد خطة طوارئ، وتشكيل لجان طوارئ بالمحافظات، وبمختلف المواقع الجغرافية، شاملة المدن والقرى، والمخيمات لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، من خلال لجان الزكاة، وأنه منذ لحظة إعلان حالة الطوارئ، خلال الشهر الماضي، استفاد أكثر من (16.597) من الأسر الفقيرة والأيتام.



وأوضح أبو الرب، أن عدد اللجان المركزية العاملة، بلغ 14 لجنة مركزية و29 لجنة مستقلة ومحلية، وأن أغلب مصروفات ونشاطات صندوق الزكاة الفلسطيني، ولجان الزكاة، خلال فترة الطوارئ، كانت على مشاريع كفالات الأيتام بقيمة (329.750) شيكل، وجاري صرف مبلغ (250.000)$ مائتان وخمسون ألف دولار من خلال صندوق الزكاة، ممول من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كما أن لجان الزكاة، تحضر لصرف مليون ونصف المليون شيكل، للأيتام خلال أيام، ممولة من هيئة الأعمال الإماراتية، وزكاة المناصرة عمان.



كما تم صرف كفالات الأسر الفقيرة، بقيمة (27.750) شيكلاً وتوزيع طرود غذائية بقيمة (914130) شيكلاً واستفاد منها (7622) اسرة، بالإضافة إلى مشروع المساعدات النقدية والعينية بقيمة (227.190) شيكلاً، واستفاد منها (3071) أسرة، ومشروع المساعدات الطبية، بقيمة (72.450) شيكلاً، واستفاد منه (405) مستفيدين.



وأضاف أبو الرب، أن صندوق الزكاة ولجانه قامت بالعديد من المشاريع كمشروع (تمكين) لدعم الأسر الفقيرة بقيمة (5000) شيكل، ومشروع رغيف الخبز للأسر الفقيرة والأيتام بقيمة (16.500) شيكل، واستفاد منها (850) أسرة، ومشروع طوارئ، والذي ساهم فيه صندوق الزكاة ولجان الزكاة بقيمة (56000) شيكل، حيث ساهم صندوق الزكاة بـمبلغ (20000) شيكل للجنة زكاة بيت لحم، وساهمت لجنة زكاة شمال الخليل بمبلغ (36000) شيكل للجنة الطوارئ، وتقديم وجبات طعام جاهزة بقيمة (20000) شيكل، حيث تم توزيع (2000) وجبة على (350) أسرة.



وأضاف أبو الرب، أن وزارة الأوقاف، ممثلة بصندوق الزكاة الفلسطيني، تعمل جاهدة من أجل تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة؛ لخدمة المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين هذه الأيام.



وقدم أبو الرب شكره لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأفراد ورجال الخير والعطاء، على دعمهم السخي والمتواصل والإنساني، ووقوفهم مع أبناء شعبنا في رباطه وصموده على أرض فلسطين.



بدوره، أوضح مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، إسماعيل أبو الحلاوة، أن صندوق الزكاة الفلسطيني، بصدد القيام بالعديد من المشاريع، التي تم إعداد المخططات والدراسات بخصوصها، والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة، ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين.



وأشار إلى أن الوزارة، تعمل كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج، من أجل دعم كافة اللجان، وتوفير احتياجاتها والنهوض والاستمرار بالمشاريع الخيرية، التي تقوم بها خاصة بقرب حلول شهر رمضان الفضيل.