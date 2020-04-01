شؤون فلسطينية

الوزيرة حمد تنعى القائد الوطني أبو سمهدانة

الوزيرة حمد تنعى القائد الوطني أبو سمهدانة
رام الله - دنيا الوطن
نعت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة وأسرة الوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الأخ المناضل، عبد الله أبو سمهدانة، محافظ الوسطى، في قطاع غزة، والذي وافته المنية فجر اليوم.

وقالت حمد: "المناضل الفقيد أبو سمهدانة، كان نموذجاً نضالياً للعمل الثوري، يحتذي به في العطاء والمسؤولية والصمود، وشعبنا الفلسطيني فى الوطن والشتات، فَقَد مناضلاً كبيراً، شارك بالعمل الوطني، وأفنى حياته في سبيل وطنه وأبناء شعبه، مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "إننا نتقدم من الشعب الفلسطيني عامةً، وعائلته الكريمة خاصةً، ومن عموم آل أبو سمهدانة الكرام في الوطن والمهجر، بالتعازي والمواساة بمصابهم الجلل".

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