الجهاد الإسلامي: نُدين العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة الجهاد الإسلامي، بشدة، القصف الإسرائيلي العدواني، الذي استهدف مناطق في محافظة حمص السورية.



وقالت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن "هذا العدوان، هو تطاول على العرب والمسلمين جميعاً، الأمر الذي يستدعي وقفة مسؤولة وجادة في الرد على تواصل هذا الاٍرهاب الصهيوني، والاستهداف المتكرر للأراضي السورية".



وأضافت الجهاد: "إننا نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا، ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة العدوان الصهيوني".