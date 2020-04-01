الجهاد الإسلامي: نُدين العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف سوريا
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة الجهاد الإسلامي، بشدة، القصف الإسرائيلي العدواني، الذي استهدف مناطق في محافظة حمص السورية.
وقالت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن "هذا العدوان، هو تطاول على العرب والمسلمين جميعاً، الأمر الذي يستدعي وقفة مسؤولة وجادة في الرد على تواصل هذا الاٍرهاب الصهيوني، والاستهداف المتكرر للأراضي السورية".
وأضافت الجهاد: "إننا نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا، ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة العدوان الصهيوني".
دانت حركة الجهاد الإسلامي، بشدة، القصف الإسرائيلي العدواني، الذي استهدف مناطق في محافظة حمص السورية.
وقالت الحركة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن "هذا العدوان، هو تطاول على العرب والمسلمين جميعاً، الأمر الذي يستدعي وقفة مسؤولة وجادة في الرد على تواصل هذا الاٍرهاب الصهيوني، والاستهداف المتكرر للأراضي السورية".
وأضافت الجهاد: "إننا نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا، ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة العدوان الصهيوني".
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