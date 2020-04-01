وزارة الاقتصاد بغزة توضح حقيقة تسبب الغاز المصري بالحرائق الأخيرة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الاقتصاد الوطني، في قطاع غزة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحرائق الأخيرة، بسبب الغاز المصري.



وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إنها لم تصدر تحذيراً بهذا الخصوص، داعية كافة وسائل الإعلام والنشطاء الصحفيين إلى توخي الدقة والمصداقية، عند نقل المعلومات، ونشر الأخبار للجمهور، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة، ووزارة الاقتصاد الوطني عن مروجي الشائعات.



وأكدت، "أن هذه إشاعات تصدرها جهات مشبوهة، مشددة على أنها ستقوم بملاحقة كل من يقوم ببث هذه الإشاعات التى تهدف لزعزعة الاستقرار والأمان".



وشددت الوزارة على أنها ستبقى حامية للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولن تسمح بالعبث بحياة المواطنين.