المالية: رواتب الموظفين سيتم صرفها اعتباراً من يوم غد الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن صرف رواتب الموظفين لشهر آذار/ مارس لجميع محافظات الوطن سيتم اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 02/04/2020.



وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنها: أنه نظراً للظروف الحالية واعلان حالة الطوارئ وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية وبهدف تجنب الاكتظاظ حول الصرافات الالية، فسيتم صرف الرواتب وفقاً للبرنامج التالي:



· يوم الخميس الموافق 02/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي وزارة الصحة والاجهزة الامنية.



· يوم الجمعة الموافق 03/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي التربية والتعليم والمتقاعدين.



· يوم السبت الموافق 04/04/2020 يخصص لصرف مخصصات الرواتب وضحايا الاحتلال( اسرى، شهداء،جرحى).



· يوم الاحد الموافق 05/04/2020 صرف رواتب بقية موظفي الدولة.



ودعت الوزارة، الموظفين الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة واجراءات سلطة النقد بالخصوص.