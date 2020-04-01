المالية: رواتب الموظفين سيتم صرفها اعتباراً من يوم غد الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن صرف رواتب الموظفين لشهر آذار/ مارس لجميع محافظات الوطن سيتم اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 02/04/2020.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنها: أنه نظراً للظروف الحالية واعلان حالة الطوارئ وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية وبهدف تجنب الاكتظاظ حول الصرافات الالية، فسيتم صرف الرواتب وفقاً للبرنامج التالي:
· يوم الخميس الموافق 02/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي وزارة الصحة والاجهزة الامنية.
· يوم الجمعة الموافق 03/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي التربية والتعليم والمتقاعدين.
· يوم السبت الموافق 04/04/2020 يخصص لصرف مخصصات الرواتب وضحايا الاحتلال( اسرى، شهداء،جرحى).
· يوم الاحد الموافق 05/04/2020 صرف رواتب بقية موظفي الدولة.
ودعت الوزارة، الموظفين الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة واجراءات سلطة النقد بالخصوص.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن صرف رواتب الموظفين لشهر آذار/ مارس لجميع محافظات الوطن سيتم اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 02/04/2020.
وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنها: أنه نظراً للظروف الحالية واعلان حالة الطوارئ وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية وبهدف تجنب الاكتظاظ حول الصرافات الالية، فسيتم صرف الرواتب وفقاً للبرنامج التالي:
· يوم الخميس الموافق 02/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي وزارة الصحة والاجهزة الامنية.
· يوم الجمعة الموافق 03/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي التربية والتعليم والمتقاعدين.
· يوم السبت الموافق 04/04/2020 يخصص لصرف مخصصات الرواتب وضحايا الاحتلال( اسرى، شهداء،جرحى).
· يوم الاحد الموافق 05/04/2020 صرف رواتب بقية موظفي الدولة.
ودعت الوزارة، الموظفين الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة واجراءات سلطة النقد بالخصوص.
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