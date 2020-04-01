شؤون فلسطينية

ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد ابراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات في فلسطين 134 إصابة.

وقال ملحم، في المؤتمر الصحفي اليومي الخاصة بتطورات فيروس (كورونا)، والذي عقد اليوم الأربعاء في مدينة رام الله: إن الإصابات جاءت من خلال إصابة عمال يعملون بمزرعة دواجن في (عطروت)، موضحًا أن بيت لحم نموذجًا بالتقيد بالإجراءات ودفعة جديدة من التعافي للمصابين.

وأضاف: "المصابون من العمال خالطوا في قراهم وبمنطقة بيتونيا ورام الله ويتم فحص المخالطين"، متابعًا: "نتوقع سيناريو عودة أعداد كبيرة من العمال إلى الضفة في عيد الفصح ونتّخذ كل التدابير الاحترازية لتخفيف هذه العودة واستقبال العمال وفرزهم للحد من انتشار كورونا".

وأوضح أن زير الثقافة الأسبق أنور أبو عيشة بدأ بالتعافي من إصابته بالفيروس، وهو موجود الآن في باريس، داعيًا الجالية الفلسطينية بضرورة الحفاظ على أنفسهم وأبناءهم.

وأكد ملحم، أنه سيتم اليوم تأمين عودة عدد من المرضى من سكان قطاع غزة الى القطاع بتنسيق من وزارة الشؤون المدنية (هم مرضى بأمراض أخرى وليس كورونا كانوا يتلقون العلاج فقط).

وقال: "الاسرائيليون يحاولون كسر المناعة الوطنية التي نستمدها من حقّنا، وهم يستغلون هذا الوباء لممارسة ما يمارسوه من عمليات بلطجة، لكن الشعب الفلسطيني يقاتل على جبهة الوباء وجبهة الاحتلال وسينتصر

وأشار ملحم، إلى أنه لم يتم اكتشاف أي مصل، والمصل الوحيد لفيروس كورونا هو العزل فقط، والبقاء في المنازل، متابعًا: "اجراءاتنا ودية ولكنها حازمة لحماية الناس".

وختم ملحم، حديثه، بالتأكيد على أن المؤتمر الذي يخرج به بشكل يومي لمرتين، يمثّل الكل الفلسطيني غزة والضفة والشتات، وهو إطلالة نتحدّث فيها بصراحة وشفافية، وفق تعبيره.

 

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