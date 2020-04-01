شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على (كرفان) سكني في الجفتلك بالأغوار

قوات الاحتلال تستولي على (كرفان) سكني في الجفتلك بالأغوار
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على كرفان سكني لأحد المواطنين، في الجفتلك بالأغوار.

وأكد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال، داهمت خربة علان بالجفتلك، وفككت كرفاناً سكنياً للمواطن أنور أبو جودة، واستولت عليه، دون معرفة الأسباب.

أخبار ذات صلة

المالية: رواتب الموظفين سيتم صرفها اعتباراً من يوم غد الخميس

المالية: رواتب الموظفين سيتم صرفها اعتباراً من يوم غد الخميس

ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاة طفل 15 شهراً غرقاً بقناة مياه في أريحا

وفاة طفل 15 شهراً غرقاً بقناة مياه في أريحا

عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار (كورونا) والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين

عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار (كورونا) والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على (كرفان) سكني في الجفتلك بالأغوار

قوات الاحتلال تستولي على (كرفان) سكني في الجفتلك بالأغوار

وفاة طفل 15 شهراً غرقاً بقناة مياه في أريحا

وفاة طفل 15 شهراً غرقاً بقناة مياه في أريحا

عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار (كورونا) والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين

عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار (كورونا) والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

عريقات يُطلق مبادرة &#34;حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا&#34;

عريقات يُطلق مبادرة "حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا"

منوعات

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

بعد أزمتها مع زوجها.. &#34;الكورونا&#34; تزيد أعباء أنغام نفسياً

بعد أزمتها مع زوجها.. "الكورونا" تزيد أعباء أنغام نفسياً

&#34;كورونا&#34; يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

"كورونا" يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب &#34;كورونا&#34;: &#34;ارموهم بالصحراء&#34;

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب "كورونا": "ارموهم بالصحراء"

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

&#34;كورونا&#34; يخطف نجم سلسلة &#34;حرب النجوم&#34; بظروف مؤثرة

"كورونا" يخطف نجم سلسلة "حرب النجوم" بظروف مؤثرة

عربي

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان