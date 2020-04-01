قوات الاحتلال تستولي على (كرفان) سكني في الجفتلك بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على كرفان سكني لأحد المواطنين، في الجفتلك بالأغوار.



وأكد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال، داهمت خربة علان بالجفتلك، وفككت كرفاناً سكنياً للمواطن أنور أبو جودة، واستولت عليه، دون معرفة الأسباب.