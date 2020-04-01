وفاة طفل 15 شهراً غرقاً بقناة مياه في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

توفي صباح اليوم الأربعاء، طفل يبلغ من العمر 15 شهراً، بعد غرقه في قناة مياه، قريبة من مكان سكناه في بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، "أن عمليات الشرطة، تلقت بلاغاً عن وصول حالة وفاة لطفل إلى مستشفى إريحا الحكومي، حيث تحركت قوة من الشرطة للمكان، وباشرت بالتحقيق.



وأضاف أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالحادثة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.