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رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أثارت رائحة غريبة في سماء محافظة الإسكندرية الساحلية، حيرة المصريين، حيث أكد سكان المحافظة، أن الرائحة التي انتشرت تُشبه الفل والياسمين.

ووفق صحيفة (اليوم السابع)، فقد قالت الأرصاد الجوية المصرية، رداً على انتشار الرائحة، إنها ليس لها علاقة بالتقلبات الجوية، موضحة أن الأمر ربما يكون له علاقة بإحدى الحدائق التي تفوح منها هذه الرائحة، وينقلها الهواء.

وأوضح عميد كلية الزراعة الأسبق، وأستاذ تنسيق الحدائق بجامعة الإسكندرية، طارق القيعي، أن رائحة الياسمين والفل، التي يردد أهالي الإسكندرية، أنها منتشرة بالجو، هي بسبب إضافة روائح عطرية بالمطهرات المستخدمة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، وليس لها علاقة إطلاقاً بالربيع أو الأزهار.

وأكد القيعي، أن حملة المطهرات نشطة جداً بشوارع الإسكندرية، من المواطنين أنفسهم، وبالتالي تلك الروائح ناتجة عنها، خاصة مع تنفيذ الحظر، وعدم وجود عوادم للسيارات.

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