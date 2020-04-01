الصين: 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 81554، بينما بلغ عدد الوفيات 3312.



ووفق وكالة (شينخوا)، فإن السلطات الصحية الصينية، أعلنت تجاوز عدد وفيات (كورونا) حول العالم حاجز الـ 42 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في أكثر من 200 دولة إلى ما يقرب من 860 ألف إًصابة.