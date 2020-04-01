عاجل

  • ملحم: وزير الثقافة الأسبق أنور أبو عيشة بدأ بالتعافي من إصابته بالفيروس

  • ملحم: بيت لحم نموذجًا بالتقيد بالإجراءات ودفعة جديدة من التعافي للمصابين

  • إبراهيم ملحم: الاصابات لعمال يعملون في مستوطنة عطروت

  • ملحم: المصابون من العمال خالطوا في قراهم وبمنطقة بيتونيا ورام الله ويتم فحص المخالطين

  • إبراهيم ملحم: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا إلى 134

  • ملحم: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • روسيا: تسجيل 7 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

مباشر | المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة بشأن فيروس كورونا

دولي

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 21

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 21
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 21 وفاة، وارتفاع عدد المصابين إلى 5591 مصاباً منهم 97 بحالة خطيرة.

وقال مستشفى (سوروكا) في بئر السبع: إن مسنة تبلغ من العمر 98 عاماً، توفيت بالفيروس، وكانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وهي حالة الوفاة الثانية لنزلاء من بيت المسنين "مشعان" في المدينة.

وأوضحت أن عدد المصابين، الذين يرقدون في المستشفيات، بلغ 537 مصاباً، وعدد المصابين في الفنادق 689 مصاباً، وباقي المصابين في الحجر الصحي المنزلي، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 226 شخصاً.

وأضافت، أن 76 مصاباً هم بحالة حرجة، وموصولون بأجهزة تنفس اصطناعي.

أخبار ذات صلة

الصين: 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين: 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) يُواصل حصد الأرواح حول العالم

(كورونا) يُواصل حصد الأرواح حول العالم

وكالة الأدوية الأوروبية: نحتاج عامًا على الأقل لتوفير لقاح مضاد لـ (كورونا)

وكالة الأدوية الأوروبية: نحتاج عامًا على الأقل لتوفير لقاح مضاد لـ (كورونا)

الأمم المتحدة: (كورونا) أسوأ أزمة منذ 1945

الأمم المتحدة: (كورونا) أسوأ أزمة منذ 1945

تقديرات مُخيفة لوفيات (كورونا) في الولايات المتحدة

تقديرات مُخيفة لوفيات (كورونا) في الولايات المتحدة

ترامب للأمريكيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعين

ترامب للأمريكيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعين

837 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد في إيطاليا

837 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد في إيطاليا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 5358

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 5358

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على (كرفان) سكني في الجفتلك بالأغوار

قوات الاحتلال تستولي على (كرفان) سكني في الجفتلك بالأغوار

وفاة طفل 15 شهراً غرقاً بقناة مياه في أريحا

وفاة طفل 15 شهراً غرقاً بقناة مياه في أريحا

عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار (كورونا) والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين

عدوان يدعو للتكاتف لمواجهة آثار (كورونا) والتبليغ عن المستغلين والمحتكرين

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

عريقات يُطلق مبادرة &#34;حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا&#34;

عريقات يُطلق مبادرة "حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا"

منوعات

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

بعد أزمتها مع زوجها.. &#34;الكورونا&#34; تزيد أعباء أنغام نفسياً

بعد أزمتها مع زوجها.. "الكورونا" تزيد أعباء أنغام نفسياً

&#34;كورونا&#34; يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

"كورونا" يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب &#34;كورونا&#34;: &#34;ارموهم بالصحراء&#34;

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب "كورونا": "ارموهم بالصحراء"

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

&#34;كورونا&#34; يخطف نجم سلسلة &#34;حرب النجوم&#34; بظروف مؤثرة

"كورونا" يخطف نجم سلسلة "حرب النجوم" بظروف مؤثرة

عربي

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

قطر تستنكر اتهامها بالتدخل في حرب اليمن

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

رائحة فوّاحة في سماء الإسكندرية تُحيّر المصريين

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان