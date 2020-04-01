ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 21

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 21 وفاة، وارتفاع عدد المصابين إلى 5591 مصاباً منهم 97 بحالة خطيرة.



وقال مستشفى (سوروكا) في بئر السبع: إن مسنة تبلغ من العمر 98 عاماً، توفيت بالفيروس، وكانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى، وهي حالة الوفاة الثانية لنزلاء من بيت المسنين "مشعان" في المدينة.



وأوضحت أن عدد المصابين، الذين يرقدون في المستشفيات، بلغ 537 مصاباً، وعدد المصابين في الفنادق 689 مصاباً، وباقي المصابين في الحجر الصحي المنزلي، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 226 شخصاً.



وأضافت، أن 76 مصاباً هم بحالة حرجة، وموصولون بأجهزة تنفس اصطناعي.