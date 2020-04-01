شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة

الرئيس عباس ينعى عبد الله أبو سمهدانة
الراحل عبد الله أبو سمهدانة
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، محافظ الوسطى في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، الذي توفي فجر اليوم الأربعاء.

وتقدم الرئيس عباس، من ذوي الفقيد، والشعب الفلسطيني، بأحرّ التعازي والمواساة، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

ويعتبر المناضل الراحل أبو سمهدانة، أحد مؤسسي الحركة الوطنية الأسيرة، وأبرز قيادات حركة (فتح)، وشغل العديد من المواقع التنظيمية والوطنية القيادية في الوطن والشتات.

وشغل أبو سمهدانة عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، لسنوات طويلة، وكان رئيس الدائرة التنظيمية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وأول محافظ لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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