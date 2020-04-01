توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود، صباح اليوم الأربعاء، في الأطراف الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.



وتوغلت 11 آلية إسرائيلية، انطلاقًا من بوابة (النصب التذكاري) على السياج الأمني شرقي بلدة بيت حانون لمسافة 70 مترًا.



وذكرت مصادر محلية، أن الآليات تضم 6 جرافات و3 جيبات وناقلة جند، وكباش.



وأوضحت، أن الجرافات الإسرائيلية المشاركة بالتوغل، تقوم بأعمال تجريف وتسوية للأراضي في المنطقة.