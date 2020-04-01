فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة العيزرية شرق القدس، واعتقلت شابين.



واقتحمت قوة من شرطة الاحتلال، بلدة العيزرية، ودهمت عددًا من المنازل، وفتشتها، وخربت في محتوياتها.



واعتقلت شرطة الاحتلال، الشابين أحمد محمد الخطيب، وحسن أبو الريش، بعد اقتحام منزليهما.