شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية، عدة شبان من مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال، اعتقل حسن أشرف أبو الريش، وأحمد محمد الخطيب من العيزرية، وسبق ذلك اعتقال أربعة نشطاء من صور باهر جنوب مدينة القدس.

واستولت على 300 طرد غذائي، كانت ستوزع على عدد من العائلات المحجورة منزلياً بسبب الفيروس في العيزرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة فتية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتية: وائل أنور الطويل (17عامًا)، وعماد بسام عمرو (17عامًا)، ومحمد هارون الطويل (14عامًا)، من منطقة الكرنتينا بالمدينة.

وداهم جنود الاحتلال، فجراً، عدة أحياء في المنطقة الشرقية من نابلس، تمركزت في حي الضاحية.

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