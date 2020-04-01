دولي

(كورونا) يُواصل حصد الأرواح حول العالم

(كورونا) يُواصل حصد الأرواح حول العالم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل فيروس (كورونا) المستجد، انتشاره حول العالم، حيث أظهرت معطيات منظمة الصحة العالمية، حول حصيلة الوفيات والإصابات، جراء الفيروس، حتى صباح اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 43 ألف حالة وفاة، بينما سجلت 860 ألف إصابة حول العالم.

وتواصل الدول إغلاق حدودها وفرض المزيد من التقييدات؛ لمنع تنقل المواطنين، إذ يواصل أكثر من 3 مليارات شخص، العزل في المنازل، كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس.

تسجيل أكبر عدد وفيات بـ (كورونا) في أمريكيا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عدد وفيات بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة، منذ تفشي الفيروس فيها.

وأظهرت إحصاءات شبكة (سي أن أن) الإخبارية، مساء الثلاثاء، أنه تم تسجيل 821 حالة وفاة في عموم الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد، تشهده الولايات المتحدة في يوم واحد.

وفي ولاية هاواي، أعلن حاكم الولاية في مؤتمر صحفي، تسجيل أول حالة وفاة بولايته، حاثاً سكان الولاية على البقاء بالمنزل وعزل أنفسهم.

وقالت شبكة (سي ان ان)، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) فاق 185 ألف حالة، وأعلنت جامعة جون هوبكينز، أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة، تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة، أن 4076 شخصاً، توفوا بـ (كوفيد 19) حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت.

الصين: جائحة كورونا لم تنته، والتحديات الهائلة لا تزال قائمة

وقال مسؤولون صينيون: إن جائحة فيروس (كورونا)، لم تنته في بلادهم بعد، وأن التحديات الهائلة لا تزال قائمة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينغ، إن السلطات بحاجة للتأكد من أن المصابين القادمين من الخارج لا ينشرون المرض.

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة في العالم: 12428 حالة وفاة

في أوروبا، سجلت إيطاليا 837 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع، وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية، بأن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا، ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.

وفي إسبانيا توفي 849 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بـ (كورونا)، في حين بلغ عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد 9222.

وفي فرنسا، سجلت العدوى بفيروس (كورونا) رقماً ملحوظاً وصل إلى 7578 إصابة في يوم واحد، بينما سُجلت 499 وفاة في 24 ساعة.

بينما باتت روسيا، تسجل 2237 حالة إصابة مثبتة بفيروس (كورونا) المستجد و17 حالة وفاة، بعد إحصاء 500 إصابة وثماني وفيات في الساعات الـ 24 الماضية، وهو رقم قياسي حتى الآن.

وفي بلجيكا، تم تسجيل 98 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، وارتفع عدد الوفيات إلى 705، وقال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية إن فتاة عمرها 12 عاما توفيت متأثرة بالفيروس، وذكرت وسائل إعلام محلية أنها أصغر ضحية للمرض في أوروبا.

وفي السويد، سجلت السلطات 34 حالة وفاة جديدة، و407 إصابات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4035.

أما بريطانيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 393 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1801.

وفي تونس، مددت السلطات، مساء الثلاثاء، لمدة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 آذار/ مارس في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء وباء (كوفيد 19).

وسجلت الجزائر تسع وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 44، والإصابات إلى 716، بينما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 15 إصابة جديدة بـ (كورونا) فارتفع إجمالي الإصابات إلى 617، وعدد الوفيات إلى 36.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 141 وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2898، بينما بلغ إجمالي الإصابات 44600.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل وفاة جديدة بـ (كورونا)، ليصبح الإجمالي، ست وفيات، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 646.

وفي أفريقيا، يواصل فيروس (كورونا) الانتشار في معظم الدول مخلفا مئات الإصابات وعشرات الوفيات، وأعلنت وزارة الصحة في مالي ارتفاع إصابات (كورونا) بالبلاد إلى 28.

وفي الكونغو الديمقراطية، ارتفعت إصابات كورونا إلى 98، والوفيات إلى 8، أما في الكاميرون، فقد أظهرت نتائج الفحوصات إصابة 51 شخصاً بـ (كورونا)، من أصل 94 قدموا من الخارج، ويخضعون للحجر الصحي، وارتفعت الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى ست والإصابات إلى 193.

يتبع

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