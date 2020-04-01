وكالة الأدوية الأوروبية: نحتاج عامًا على الأقل لتوفير لقاح مضاد لـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الموعد المتوقع، كي يصبح أول لقاح لفيروس (كورونا) المستجد جاهزاً ومتوافراً بكميات كافية.



ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، فقد قالت الوكالة الأوروبية: إنها "تقدّر أن يستغرق الأمر عاماً واحداً على الأقل، قبل أن يصبح اللقاح ضد (كوفيد 19) جاهزاً لنيل الموافقة، ومتوافراً بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع".



وأضافت، أن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة، والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات.



وأشارت الوكالة، إلى أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى من التجارب السريرية، التي أجريت على متطوعين أصحاء.



واعتبرت الوكالة، أنه بشكل عام "يصعب توقع الأطر الزمنية لتطوير منتجات طبية".