دولي

الأمم المتحدة: (كورونا) أسوأ أزمة منذ 1945

الأمم المتحدة: (كورونا) أسوأ أزمة منذ 1945
رام الله - دنيا الوطن
وصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جائحة فيروس (كورونا) بأنها "أسوأ أزمة عالمية تضرب العالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً".

وأعرب غوتيريش، عن قلقه من أن تتسبّب تداعيات الوباء، بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.

وقال غوتيريش وفق ما نقلت عنه (سي إن إن): إن فيروس (كورونا) المستجدّ، الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي، وتحول إلى وباء عالمي هو "أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة في 1945، حيث يجتمع في هذه الجائحة، عنصران: الأول: هو أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني: هو أنّ تأثيرها الاقتصادي، سيؤدّي إلى ركود، ربما لم نر مثيلاً له في الماضي القريب".

وأوضح، أن "اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة، هي أمور تجعلنا نعتقد أنّ هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة، التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية".

أخبار ذات صلة

(كورونا) يُواصل حصد الأرواح حول العالم

(كورونا) يُواصل حصد الأرواح حول العالم

وكالة الأدوية الأوروبية: نحتاج عامًا على الأقل لتوفير لقاح مضاد لـ (كورونا)

وكالة الأدوية الأوروبية: نحتاج عامًا على الأقل لتوفير لقاح مضاد لـ (كورونا)

تقديرات مُخيفة لوفيات (كورونا) في الولايات المتحدة

تقديرات مُخيفة لوفيات (كورونا) في الولايات المتحدة

ترامب للأمريكيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعين

ترامب للأمريكيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعين

837 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد في إيطاليا

837 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد في إيطاليا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 5358

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 5358

بريطانيا تُسجل عدداً قياسياً من الوفيات بفيروس (كورونا)

بريطانيا تُسجل عدداً قياسياً من الوفيات بفيروس (كورونا)

استمرار الأرقام &#34;المفزعة&#34; بعدد وفيات فيروس (كورونا) في إسبانيا

استمرار الأرقام "المفزعة" بعدد وفيات فيروس (كورونا) في إسبانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرقي بيت حانون

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

فجرًا.. الاحتلال يقتحم بلدة العيزرية بالقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس

عريقات يُطلق مبادرة &#34;حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا&#34;

عريقات يُطلق مبادرة "حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا"

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

وفاة عبد الله أبو سمهدانة محافظ الوسطى بغزة

وفاة عبد الله أبو سمهدانة محافظ الوسطى بغزة

الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يستنكر جريمة قتل رئيس مجلس قروي النصارية

الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يستنكر جريمة قتل رئيس مجلس قروي النصارية

&#34;الاستشارية الفلسطينية&#34; تطالب بتوفير آليات واضحة للتعامل مع الفئات الضعيفة بحالات الحجر

"الاستشارية الفلسطينية" تطالب بتوفير آليات واضحة للتعامل مع الفئات الضعيفة بحالات الحجر

منوعات

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

شاهد: نسرين طافش ترفع مناعة جمهورها بوصلة رقص في المطبخ

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

فنانة خليجية تتضامن مع الرجال بحركات غير أنثوية

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

ماهو الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم عنه قبل وفاته؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل الوسيم؟

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين.. والجمهور غاضب

بعد أزمتها مع زوجها.. &#34;الكورونا&#34; تزيد أعباء أنغام نفسياً

بعد أزمتها مع زوجها.. "الكورونا" تزيد أعباء أنغام نفسياً

&#34;كورونا&#34; يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

"كورونا" يُعيد فضل شاكر إلى جمهوره

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب &#34;كورونا&#34;: &#34;ارموهم بالصحراء&#34;

حياة الفهد تصدم الجمهور بتصريحاتها حول العمالة الأجنبية بسبب "كورونا": "ارموهم بالصحراء"

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

شاهد الفيديو الذي اضطر محمد رمضان لحذفه بعد هجوم الجمهور

&#34;كورونا&#34; يخطف نجم سلسلة &#34;حرب النجوم&#34; بظروف مؤثرة

"كورونا" يخطف نجم سلسلة "حرب النجوم" بظروف مؤثرة

عربي

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)

السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)

خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر