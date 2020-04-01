الأمم المتحدة: (كورونا) أسوأ أزمة منذ 1945

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رام الله - دنيا الوطن

وصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جائحة فيروس (كورونا) بأنها "أسوأ أزمة عالمية تضرب العالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً".



وأعرب غوتيريش، عن قلقه من أن تتسبّب تداعيات الوباء، بتأجيج النزاعات والحروب في العالم.



وقال غوتيريش وفق ما نقلت عنه (سي إن إن): إن فيروس (كورونا) المستجدّ، الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي، وتحول إلى وباء عالمي هو "أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة في 1945، حيث يجتمع في هذه الجائحة، عنصران: الأول: هو أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني: هو أنّ تأثيرها الاقتصادي، سيؤدّي إلى ركود، ربما لم نر مثيلاً له في الماضي القريب".



وأوضح، أن "اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة، هي أمور تجعلنا نعتقد أنّ هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة، التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية".