تقديرات مُخيفة لوفيات (كورونا) في الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أُعلن عن أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات من جراء فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة، فيما أصدر البيت الأبيض تقديرات وصفتها شبكة (سكاي نيوز) بالـ "مخيفة" لإجمالي الوفيات المتوقع خلال الأزمة الصحية الحالية.



وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، توفي 865 شخصاً من جراء الفيروس في الولايات المتحدة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد، وفق ما أعلنت جامعة (جونز هوبكنز).



وأوضحت الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كورونا)، أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء، الذين توفوا في الولايات المتحدة، بلغ لغاية الثلاثاء، نحو 4 آلاف شخص، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إصابة 24 ألفا و743 شخصاً إضافياً بالفيروس.



وأكدت الشبكة، أنه بحسب تقديرات أطباء البيت الأبيض، فإن وباء (كوفيد 19) سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص، حتى إذا ما التزم الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء.



يشار إلى أنه لا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن (كوفيد 19)، وهو 969 وفاة، سجلت في 27 آذار/ مارس.