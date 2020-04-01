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خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)

خلال 24 ساعة.. المغرب يُسجل 68 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 68 حالة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل عدد المصابين إلى 602.

وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة، بوزارة الصحة، وفق ما نقلت صحيفة (هسبريس) إنه تم استبعاد 2298 حالة، بعد أن جاءت تحاليلها سلبية، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة، في حين تماثلت 24 حالة للشفاء.

وقال الموقع: "يحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 آذار/ مارس، وحتى 20 نيسان/ أبريل المقبل".

واتخذت الحكومة إجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم، خلال فترة الحجر الصحي.

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