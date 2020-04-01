في ظل فيروس (كورونا).. ما مستقبل الامتحانات النصفية بجامعات قطاع غزة؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أصدرت بعض الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، قرارات بتأجيل الامتحانات النصفية، فيما قرر بعضها الآخر إلغاءها، وغيرها أبقت الامتحانات النصفية على ما هي عليه، وذلك نتيجة ما يتعرض له قطاع غزة من انتشار لفيروس (كورونا) المستجد.



"دنيا الوطن"، رصدت مواقف الجامعات الفلسطينية من الامتحانات النصفية، وخرجت بالتحليل التالي:



أكدت الجامعة الإسلامية في بيان لها، إلغاء الامتحانات النصفية، وتقليص الواجبات والاختبارات القصيرة، والاعتماد على (مودل) كمنصة أساسية للتعليم الإلكترني، وتنزيل المحاضرات بشكل أسبوعي في موعدها الطبيعي.



أما جامعة القدس المفتوحة، فقد قررت تأجيل الامتحانات النصفية، حيث أكد عبد الله الخضري، لـ "دنيا الوطن" أنه منذ الإعلان عن حالة الطوارئ، التزمت الجامعة بالتعليم الإلكتروني، ولكن بعد مؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، تم الإعلان عن تأجيل الامتحانات النصفية إلى إشعار آخر، مع بقاء الدوام، والمحاضرات كما هي.



أما جامعة غزة، فقد أكد رامي عودة، مدير العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، لـ "دنيا الوطن"، تأجيل الامتحانات النصفية للطلبة في الجامعة.



وفي جامعة فلسطين، فقد أكد نهاد بدرية، مدير العلاقات العامة والإعلام، أنه لا يوجد حتى اللحظة أي قرار لا بإلغاء ولا بتأجيل الامتحانات النصفية للطلبة.